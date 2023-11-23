الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض تغطية "الدستور" للقاء الرئيس السيسى وملك الأردن

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن

سلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على موضوع جريدة "الدستور" بخصوص دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، للمجتمع الدولي لاستغلال الهدنة وإغاثة الفلسطينيين.

حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات رحب خلالها الرئيس السيسي، بأخيه العاهل الأردني، وأكد الرئيس السيسي الحرص على التنسيق المستمر بين البلدين لتوحيد المواقف في ضوء الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

كما رحب الزعيمان بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، كذلك التأكيد على رفض الدولتين التام لأي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة.

تنسيق مصري أردني

وفي السياق، قال شادي زلطة المتخصص في شئون رئاسة الجمهورية بجريدة "الأهرام" خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إن مصر والأردن من أكثر الدول المنخرطة في القضية الفلسطينية وظروفها الحالية.

وأضاف زلطة، أن التنسيق بين مصر والأردن منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر متواصل ومستمر على مدار الساعة سواء فيما يتعلق بالمساعدات والجهود الدبلوماسية والسياسية لمحاولة إحداث أي نقطة تقدم في وقف هذا الصراع داخل الأراضي الفلسطينية.

اكسترا نيوز الدستور جريدة الدستور السيسي الملك عبد الله الثاني ملك الاردن السيسي وملك الأردن

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