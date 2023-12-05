هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية تتسلم قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي بقرية جروان

استلمت هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية، قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي جديدة بقرية جروان التابعة لمركز الباجور، وذلك بعد قرار التخصيص الصادر من محافظة المنوفية، لصالح التربية والتعليم لإنشاء المدرسة خدمة لمئات الطلاب وتخفيف الزحام بالمدارس القائمة.

لجنة من مهندسي هيئة الأبنية التعليمية تتسلم مساحة الأرض



و وصلت لجنة من مهندسي هيئة الأبنية التعليمية لاستلام مساحة الأرض من الوحدة المحلية بجروان بتواجد أسامة فاروق نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور وبيومي لبيب رئيس الوحدة المحلية لجروان، استعدادا لبدء إجراءات البناء وفق الخطة والميزانية الموضوعة من قبل الهيئة.

و تحل تلك المدرسة أزمة كثافات في المدارس المجاورة في مدينة الباجور وتوفر الكثير من المصروفات في الانتقالات لعدد من القرى المحيطة وجزء من سرس الليان، وتوفر على الطلاب الجهد والمجهود بمجرد الانتهاء من عملها، وسط اهتمام من قيادات المحافظة.

سعي المحافظة لإنشاء العديد من المدارس الجديدة



و في وقت سابق كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تفاصيل جديدة في سعي المحافظة على إنشاء العديد من المدارس الجديدة، والتي تساعد بشكل كبير في تقليل الكثافة في الفصول، وخاصة في المدارس التجريبية المتميزة عربي ولغات.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تخصيص أراضي لإنشاء 5 مدارس جديدة تجريبية في شبين الكوم ومنهم مدرسة يابانية، لاستيعاب أعداد الطلاب وتقديم خدمة مميزة لهم، في ظل اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف وتوجيهات القيادة السياسية لدعم هذا التوجه.

و كانت قد صدر قرار بناء لمدارس جديدة وترميم وإلحاق لبعض المدارس في محافظة المنوفية هذا العام، تخطى 300 مدرسة جديدة وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير ودعم التعليم، كما تم تطوير مدارس الثانوي بالمحافظة حتى يتم التدريس فيها بالنظام الدولي الجديد.