فتح طرق الإسماعيلية وعودة حركة السيارات لطبيعتها بعد زوال "الشبورة"

عادت حركة سير السيارات لطبيعتها على طرق محافظة الإسماعيلية وخاصة الطرق الصحراوية، بعدما تم إغلاقها في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ بسبب الشبورة الكثيفة.

تحذيرات الشبكة الوطنية

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء المهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، أعلنت عن أن اليوم الثلاثاء يشهد شبورة مائية بدأت التكون من مساء أمس الإثنين، وانتشرت بكثافة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وتبدأ فى التلاشي الساعة 9 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى طريق مصر اسماعيلية الصحراوي والطرق الزراعية.

انقلاب حمولة سيارة نقل على طريق “الإسماعيلية- بورسعيد”

شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد في مدينة القنطرة غرب، انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشكائر أسمنت.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب جزء من حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بشكائر أسمنت وذلك بطريق الإسماعيلية بورسعيد، نطاق القنطرة غرب.

اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق

وبالعرض على اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق، وبتنسيق من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تكليف طوارئ مركز ومدينة القنطرة غرب بسرعة التوجه لمكان الحادث وإزالة اثاره وتأمين حركة الطريق للسيارات.

كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة المتابعة وتم التعامل مع الحادث بشكل سريع، وتم تأمين حركة المرور أمام السيارات ولا يوجد أى عمليات غلق أو تعطيل لحركة المرور.