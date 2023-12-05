الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح طرق الإسماعيلية وعودة حركة السيارات لطبيعتها بعد زوال "الشبورة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عادت حركة سير السيارات لطبيعتها على طرق محافظة الإسماعيلية وخاصة الطرق الصحراوية، بعدما تم إغلاقها في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ بسبب الشبورة الكثيفة.

تحذيرات الشبكة الوطنية

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء المهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، أعلنت عن أن اليوم الثلاثاء يشهد شبورة مائية بدأت التكون من مساء أمس الإثنين، وانتشرت بكثافة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وتبدأ فى التلاشي الساعة 9 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى طريق مصر اسماعيلية الصحراوي والطرق الزراعية.

انقلاب حمولة سيارة نقل على طريق “الإسماعيلية- بورسعيد”

شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد في مدينة القنطرة غرب، انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشكائر أسمنت.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب جزء من حمولة سيارة نقل ثقيل  محملة بشكائر أسمنت وذلك بطريق الإسماعيلية بورسعيد، نطاق القنطرة غرب.

 اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق

وبالعرض على اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق، وبتنسيق من  الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تكليف طوارئ مركز ومدينة القنطرة غرب بسرعة التوجه لمكان الحادث وإزالة اثاره وتأمين حركة  الطريق للسيارات.

 كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة المتابعة وتم التعامل مع الحادث بشكل سريع، وتم تأمين حركة المرور أمام السيارات ولا يوجد أى عمليات غلق أو تعطيل لحركة المرور.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم الطرق الصحراوية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

مواد متعلقة

الشبورة المائية تغلق عدة طرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية تُطلق مبادرة "ازرع" لدعم المزارعين والتوسع فى الرقعة الخضراء

سكرتير عام المحافظة يتفقد جاهزية المقار للانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

رئيس جامعة قناة السويس: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

معهد التمريض بجامعة القناة ينمظم ورشة عن دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع

102 طالب وطالبة يشاركون ببطولة الشطرنج في جامعة القناة

رئيس "تجارية الإسماعيلية" يدعو منتسبي الغرفة للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024

رئيس مياه القناة: حملات توعية مكثفة للعاملين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

موعد ومكان تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقى

رسميًا.. محمد صلاح يُتوج بجائزة لاعب العام من اتحاد مشجعى كرة القدم

نشاط للرياح.. "الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة وفرص لأمطار تصل للسيول ببعض المناطق

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعا عن وطنى!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعا عن وطنى!

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة