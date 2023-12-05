الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العودة" يحتل المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على WATCH IT

العودة
العودة

احتل مسلسل العودة المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT. 

واستحوذ العمل على اهتمام الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته عبر شاشة dmc خلال الأيام القليلة الماضية نظرا لتلاحق الأحداث واشتعالها بشكل كبير.

ويواصل أبطال مسلسل العودة تصوير حلقاته النهائية بمدينة الأقصر، وتم الاستعانة بالمخرج أحمد محسن لتصوير المشاهد الخاصة بديكور القاهرة لإنجاز أكبر عدد من الحلقات خلال هذه الفترة، ويواصل المخرج أحمد حسن مونتاج الحلقات بالتزامن مع تصويره. 

مواعيد عرض مسلسل العودة

يعرض  المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء.

أبطال مسلسل العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفرت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

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