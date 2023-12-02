تارا عماد تنتهى من "العودة" وتفاضل بين سيناريوهات رمضان

أوشكت الفنانة تارا عماد، على الانتهاء من تصوير أحدث أعمالها الدرامية "العودة" ويعرض حاليا على شبكة قنوات DMC، وتقوم ببطولته أمام النجم شريف سلامة، والنجم وليد فواز، وبقيادة المخرج أحمد حسن.

واستطاع صناع وأبطال مسلسل العودة، لفت انتباه الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته الأسبوع الماضي، ضمن سلسلة الأعمال الدرامية للموسم الأوف سيزون الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى.

كما تصدر المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية.

أبطال العودة يواصلون تصوير الأحداث بالتزامن مع عرض المسلسل

فى سياق متصل، يواصل أبطال العمل التصوير على قدم وساق للانتهاء من تصوير جميع حلقاته خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عرض حلقات المسلسل، ورفع المخرج أحمد حسن، ساعات التصوير لتصل إلى 15 ساعة يوميًا فى عدة أماكن متفرقة بجانب الديكور الأساسي للعمل.

تارا عماد تفاضل بين عدة سيناريوهات للسباق الرمضانى المقبل

من جهة أخرى تعكف الفنانة تارا عماد، حاليًا على قراءة أكثر من سيناريو عمل درامي جديد لخوض الماراثون الرمضاني المقبل، على أن تستقر على أحدها؛ للتعاقد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء التحضيرات ودخول بلاتوهات التصوير نهاية ديسمبر الجاري للحاق بالسباق.

صناع وتفاصيل أحداث مسلسل العودة

تدور أحداث مسلسل العودة خلال 30 حلقة فى إطار صعيدى اجتماعي، إذ يناقش المسلسل قضية غاية في الأهمية من قضايا صعيد مصر، التي لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، يحتوى على جزء رومانسي، إذ يتناول العمل قصة حب بين تارا عماد وشريف سلامة.

مسلسل العودة يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، فتوح أحمد، شاهيستا سعد، عزوز عادل، محمد على رزق، بسنت شوقي، ولاء الشريف، أحمد والى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد حسن.