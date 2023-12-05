نصائح مهمة للقيادة أثناء الشبورة

مع وجود الشبورة المائية لا يعلم الكثير منا كيفية التصرف عند القيادة، فعدد من الناس لا يعلمون أن هناك مجموعة من القواعد التى يجب الحرص على القيام بها خلال فترة الشبورة المائية ، وذلك لضمان الوصول بأمان وعدم التعرض لاى مشكلة أثناء القيادة.

فهناك مجموعة من الأمور التى نصحت بها هيئة الطرق والكباري:

تهدئة السرعة قبل الدخول فى الشبورة، بالإضافة لاستخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة، وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف الماء داخل السيارة مع استعمال مساحات الزجاج.

انتبه فى الشبورة أن تناسب سرعة السيارة مع حدود ما تسمح به الرؤية

ومن ضمن النصائح التى قدمتها هيئة الطرق والكباري، أن تناسب سرعة السيارة مع حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية بحيث يمكن التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام، و استخدام ألة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

احذر من التوقف أثناء الشبورة على الطريق مهما حدث

ومن ضمن الأمور التي يجب مراعتها عند السواقة فى الشبورة، عدم التوقف أثناء الشبورة على الطريق مهما حدث، فى حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها فى أقصى يمين الطريق وبعيدا عن وسط الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لاتعرض حياتك للخطر،و مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك،و السير فى الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنن، وعدم تخطى السيارة التى أمامك أثناء الشبورة، كما يجب الحرص على عدم الانشغال في اى شيء أثناء القيادة.