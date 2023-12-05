طقس البحر الأحمر.. انخفاض درجات الحرارة وسحب متوسطة وتحذيرات بسقوط سيول

تشهد بعض مدن محافظة البحر الأحمر ومدينة الغردقة خصوصًا، صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضًا في درجات الحرارة وهدوءًا في حركة الرياح مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وفي سماء المدينة، ومدن الجنوب مرسى علم وحلايب وشلاتين.

وكشفت تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار على عدد من مناطق جنوب البحرالأحمر.

وكشفت خرائط الطقس عن توافر فرص سقوط الأمطار المتوسطة، تكون أمطار رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن استعدادات قصوى لمواجهة أي تقلبات الطقس، تزامنًا مع ظهور سحب متوسطة ومنخفضة بمناطق متفرقة بالمحافظة، مع تحذير المواطنين والمسافرين بتوخي الحذر تحسبًا لسقوط أمطار.

الطقس