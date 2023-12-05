الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يحيى الفخرانى: فلسطين فى القلب ولن نقبل بالتهجير والتنازل عن الأرض (فيديو)

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

أكد الفنان الكبير يحيى الفخراني، على حبه للتعبير عن القضايا المختلفة، وخاصة القضية الفلسطينية، من خلال الأعمال الفنية التي تلامس القلوب وتنقل الرسائل بقوة.

وقال الفخراني، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إنه كعضو في مجلس الشيوخ، يشعر بالمسؤولية تجاه هذه القضايا، ويحرص على المشاركة في الجلسات الاستثنائية التي تناقشها، مشيرًا إلى أن فلسطين ليست مجرد دعوة، بل هي في القلب والوجدان.

وأثنى على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي حذر فيها من المساس بحدود مصر، ووصفها بأنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن إسرائيل تسعى لتهجير أهل غزة والاستيلاء على أرضهم، وأن هذه الخطة هي خطة ساذجة لا تراعي تاريخ مصر ودورها في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف أنه في فترة من الفترات، تم فتح الحدود بين مصر وغزة بدون حسابات، ولكن تم تدارك الأمر وإغلاقها، والمصريون لا يقبلون بالتهجير والتنازل عن الأرض والعرض، وأنهم يقفون مع إخوانهم الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.

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