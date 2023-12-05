رضا حجازى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى لديه قناعة كبيرة بدور المدرس فى المنظومة التعليمية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن تكلفة إنشاء فصل واحد جديد لاستيعاب الكثافة العددية تخطت الـ ٥٠٠ ألف جنيه، ومع ارتفاع التكلفة الآن تخطى السعر ووصل إلى أكثر من 800 ألف.

تجديد الفصول

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم تحديد قوائم من المدراس التي مر عليها ١٥ عاما، وذلك من أجل ترميمها وصيانتها، ولهذا تم تحديد فريق لمتابعة صيانة المدراس في مختلف المحافظات.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس السيسي لديه قناعة كبيرة بدور المدرس ومدير المدرسة في المنظومة التعليمية، ولهذا أمر الرئيس بتعيين ١٥٠ ألف مدرس على مدار ٥ سنوات.



وتابع: “في ٢٠١٥ الدولة منحت الوزارة ٣٠ ألف معلم، وكان الإعلان على مستوى الجمهورية، وكان التعيين يتم وفق التقديرات الجامعية لكافة الكليات بشرط أن يكون الخريج حاصل على دبلومة تربوية ماعدا أصحاب كلية التربية، وطالما كان التعيين على حسب التقديرات فكان هناك طلبات اغتراب كثيرة من المدرسين، وأصبح هناك خلل في الخريطة التعليمية نتيحة بعد المسافة التي جعلت المدرسين غير قادرين على الذهاب إلى المحافظات التي وقع الاختيار عليها وفق التقدير الدراسي، ولهذا تم عمل دراسة كاملة لتحديد احتياحات كل إدارة تعليمية وتم مراجعة هذه الدراسة بشكل منظم ومدروس ليأخذ الرئيس قرار تعيين ١٥٠ ألف معلم بعد ذلك وفق هذه الاحتياجات”.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.