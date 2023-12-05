الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسنة تطالب بضم حضانة حفيدها بمحكمة الأسرة بعد زواج نجلتها

محكمة الآسرة
محكمة الآسرة

«بنتي اتجوزت بعد عشر سنين من انفصالها وطلاقها عن زوجها فقررت أرفع قضية ضم حضانة علشان يبقى وجوده معايا قانوني».. هذه تفاصيل قضية سيدة أقامت دعوى بضم حضانة لحفيدها أمام محكمة الأسرة.

 

 سيدة تطالب بضم حضانة حفيدها بمحكمة الأسرة

وبدأت «ص. ش»، 60 سنة، تسرد تفاصيل رفع قضية ضم حضانة أمام محكمة الأسرة قائلة: «بنتي تزوجت من ابن عمتها وهي في سن العشرين من عمرها وعلى فراش الزوجية رزقت منه بطفل ولكن عقب ذلك حدث خلاف وانفصلت عنه عقب عامين من الزواج ومنذ ذلك الحين وهي تربي في ابنها وكانت رافضة للزواج».

 

وتابعت أنها عقب عشر سنوات من عمر طفلها أكرمها الله وتزوجت من آخر وذهبت لتعيش معه وتركت ابنها في رعايتها وتطمئن عليها يوميًا لكن عقب ذلك رفعت قضية ضم حضانة حتى يكون الورق رسمي خاصة أن والده أقام دعوى حضانة عقب 8 سنوات من الطلاق لأخذ حضانة الطفل لزواج والدته.

 

وقالت السيدة أنها أرادت أن تقيم دعوى حضانة أيضًا خاصة أن الطفل يعيش معها وهي أم والداته وهي المسئولة عنه فقررت أن تتمسك بصغيرها وتقيم الدعوى لضمان تواجده معها.

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مسنة تطالب بضم حضانة حفيدها بمحكمة الأسرة بعد زواج نجلتها

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