الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حقن مجهري.. سيدة تخلع زوجها في محكمة الأسرة

ارشيفية
ارشيفية

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بالخلع بعد رفضه السماح لها بالإنجاب وعمل حقن مجهري مرة أخرى عقب وفاة نجلهما.

وقالت “زهراء. م” في دعواها التي تحمل رقم 448 لسنة 2023: "تزوجته وهو مطلق ومعه طفلين، فكنت لهم الأم والأب معًا، فتركتهم والدتهم واتجهت لسوق العمل والاهتمام بنفسها ومظهرها أولًا وتركت أبنائها وتناستهم، واعتبرتهم مثل أبنائي وعاملتهم أفضل معاملة لم يشتكوا مني لحظة واحدة بل بالعكس كان الجميع يشهد لي بأنني أفضل لهم من والدتهم".

 

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وتابعت الزوجة حديثها: “كان لدي مشكلة فى الحمل بشكل طبيعى وطلبت من زوجي عمل حقن مجهري رفض فاضطررت لبيع كل ورثي لأتمكن من عمل حقن مجهري وبعد إنجاب الطفل وكنت في غاية من السعادة والفرحة توفى بعد 10 أيام من ولادته بدون أي أسباب  فكنت تعلقت به كثيرا وأصبت بحالة من الحزن والاكتئاب الشديد وفي مقابل حزني لم أجد زوجي ولا أبناءه فرق معهم موت نجلي بل بالعكس وكأن شيئا لم يكن”. 

 وأضافت: “وأخيرًا وبعد فترة من حزنى طلبت منه عمل حقن مجهرى مرة أخرى رفض وأخبرني بأن أبناءه أولى بأموال العملية لأن لا يفرق معه كثيرًا إذ أنجب مني أو لا وبعد فترة كبيرة من التفكير تأكدت بأنه تزوجني فقط لأكون خادمة له ولأبناءه، لذلك قررت تركه نهائيًا ولجأت لمحكمة الأسرة وطلبت خلعه”.

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