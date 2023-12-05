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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 5-12-2023

الذهب
الذهب

مع اقتراب موعد الزواج والمناسبات السعيدة يكثر التساؤل عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-12-2023، حيث تراجع سعر الذهب على خلفية عمليات الجني لأرباح من القفزة العالمية في أسعار المعدن النفيس.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5-12-2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر
 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3171 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر
 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2775 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر
 

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2378 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 
 

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 22200 جنيه.

سعر الذهب عالميا اليوم 

سجل سعر الأونصة عالميا 2029 دولارًا.

وبحسب بيان الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، شهدت الأسواق العالمية عمليات بيع اليوم لجني الأرباح بعد أن وصل السعر لأعلي رقم تاريخي مسجلًا 2091 دولارًا للأوقية متخطيًا أعلي سعر سابق كان قد سجله في مايو الماضي، بينما سجلت أسعار الذهب الأجلة لشهر فبراير 2152.3 دولار.

أسباب تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر 

بحسب الشعبة، أدت عمليات البيع لارتفاع حجم الطلب وانخفاض السعر إلى 2038 دولار للأوقية مع توقعات عالمية بارتفاع الأسعار مجددًا تأثرًا بارتفاع التوتر بمنطقة الشرق الأوسط، مع توقع إغلاق الأسواق اليوم عند نقطة دعم 2050 دولارًا للأوقية.

ارتفاع تاريخي.. سعر جرام الذهب ٢١ في السعودية ومصر

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023

علي الصعيد المحلي، انخفضت الأسعار نسبيًا مع تراجع السعر العالمي خلال التعاملات المسائية ليسجل جرام عيار 21 نحو  2775 جنيهًا للبيع و2755 جنيهًا للشراء، بعد أن وصل خلال التعاملات الصباحية مستوى2820 جنيهًا للجرام، مع استقرار عام وعدم توقع أي تحركات عنيفة للأسعار.  

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