الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية فى المرج

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام  حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات سابقة بينهما، ونتج عنها إصابة شخصين تصادف مرورهما بمحل الواقعة بمنطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين ("كهربائى، سباك" - مقيمان بدائرة القسم) لسابقة قيام الثانى بالتعدى على الأول بالسب، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثانى بإحضار سلاح نارى وإطلاق عيار نارى تجاهه ونتج عن ذلك إصابة (شخصين "برش خرطوش") تصادف مرورهما بمحل الواقعة، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى (بندقية خرطوش) وبمواجهتهما أيدا ما سبق لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

السلام حبس طرفي مشاجرة الأسلحة النارية إصابة شخصين

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