الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ذكرى شعراء مصر".. تفاصيل حفل إيمان عبد الغنى والفرقة القومية بدار الأوبرا

الفرقة القومية العربية
الفرقة القومية العربية للموسيقى

تستعد المطربة إيمان عبد الغني والفرقة القومية العربية للموسيقى لإحياء حفل غنائي مساء يوم الجمعة المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يقام الحفل تحت شعار "ذكرى شعراء مصر"، ويشارك في الحفل برفقة المطربة إيمان عبد الغني كل من المطرب أحمد سعيد، والمطربة منار سمير، والمطرب محمد طارق، ويقام الحفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

حفل إيمان عبد الغني والفرقة القومية العربية بدار الأوبرا

 

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل للجمهور مقسمية إلى 3 فئات، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 260 جنيهًا.
  • الفئة الثانية بمبلغ 210 جنيهات.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 160 جنيهًا.

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددًا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شرائها عن طريق أي مصادر اأرى خارج موقع تذكرتي.
  • تقتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.
  • عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة (جاكيت + كرافتة).
  • غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير أثناء الحفل.

الفرقة القومية العربية للموسيقى 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الاندثار. 

المطربة إيمان عبد الغني الفرقة القومية العربية للموسيقى دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية المايسترو مصطفى حلمى ذكرى شعراء مصر

مواد متعلقة

رمضان 2024.. محمد ثروت يشوق جمهوره لـ"الكبير أوى 8"

"القومي للسينما" يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم على مسرح الهناجر (صور)

انطلاق ثانٍ أيام "أسبوع السينما الفلسطينية" بالوثائقى "شيرين أبوعاقلة" (صور)

وفاء عامر تنعى زوج شقيقتها: “برجاء الدعاء”

رامى جمال يواصل تصدر الترند بأغنية "جيت متأخر" (فيديو)

تقرير لـ"القاهرة الإخبارية" يُسلط الضوء على الأوضاع فى غزة

غدًا.. تصوير حلقة هنيدي وحفلة رامى صبرى ببرنامج "سولد اوت"

أحمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "قبطان سفينتى"(فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم محيط مستشفى جنين

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

الأرصاد تحذر: طقس متغير وأمطار وضباب خلال الأيام الـ6 المقبلة

عاجل.. مراسل "إكسترا نيوز": 98 شاحنة مساعدات مصرية وصلت غزة اليوم (فيديو)

هل انتهت أزمته مع الزمالك.. فتوح يثير الجدل بستوري على إنستجرام

مسنة تطالب بضم حضانة حفيدها بمحكمة الأسرة بعد زواج نجلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة