"ذكرى شعراء مصر".. تفاصيل حفل إيمان عبد الغنى والفرقة القومية بدار الأوبرا

تستعد المطربة إيمان عبد الغني والفرقة القومية العربية للموسيقى لإحياء حفل غنائي مساء يوم الجمعة المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يقام الحفل تحت شعار "ذكرى شعراء مصر"، ويشارك في الحفل برفقة المطربة إيمان عبد الغني كل من المطرب أحمد سعيد، والمطربة منار سمير، والمطرب محمد طارق، ويقام الحفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

حفل إيمان عبد الغني والفرقة القومية العربية بدار الأوبرا

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل للجمهور مقسمية إلى 3 فئات، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 260 جنيهًا.

الفئة الثانية بمبلغ 210 جنيهات.

الفئة الثالثة بمبلغ 160 جنيهًا.

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددًا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور الحفل وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شرائها عن طريق أي مصادر اأرى خارج موقع تذكرتي.

تقتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء البدلة كاملة (جاكيت + كرافتة).

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير أثناء الحفل.

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الاندثار.