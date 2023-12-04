عبدالحليم قنديل: غزة "ستصمد" رغم جرائم الاحتلال العنيفة

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن غزة ستصمد رغم جرائم الاحتلال الغاشم والقضية الفلسطينية مستمرة حتى وإن تم تصفية المقاومة.

جرائم الاحتلال مستمرة

وأكد قنديل، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة الإسرائيلية تائهة الآن بصورة كبيرة، حيث هناك تضارب في تصاريحاتهم بشكل كبيرة، ويمكن التأكيد أن حكومة الكيان لا تهتم بالأكاذيب أو أن يأخذ العالم عنهم هذه الفكرة خاصة أن قضية الاحتلال أكذوبة في الأساس.

وأضاف أن الكيان الصهيوني أعلنوا من قبل السيطرة الكاملة على شمال غزة، لكن في حقيقة الأمر أدركوا في النهاية أنهم قاموا بعمل تسللات وليست سيطرة كاملة، لذا إسرائيل في ساحة الحرب مضطربة تائهة.

مخططات الكيان الصهيوني

وتابع: "فكرة التهجير لشعب فلسطين ليست مؤامرة، لكنها خطط واضحة ومعلن عنها بصورة كبيرة، وبالتالي لا يجب الاطمئنان لأي من الدول الخارجية بشأن الحديث عن هذه الفكرة الصهيونية".