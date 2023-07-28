عبدالحليم قنديل: العلاقات المصرية الروسية قديمة.. والدليل مشروع السد العالى

كشف الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، عن تفاصيل القمة الروسية الأفريقية، التي عقدت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال “السيسي”، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن القمة الحالية مهمة للغاية، والعلاقات المصرية الروسية قديمة وقوية، وأكبر دليل هو مشروع السد العالى الذي عد من أعظم المشروعات التي شهدتها مصر.

وأضاف أن فكرة التحول إلى عالم متعدد الأقطاب ليست وليدة الحرب الروسية الأوكرانية، متابعاً:"سعى الدول الكبرى للبحث عن مصالحها في افريقيا سعى قديم".

وأشار إلى أن هناك إعادة توزيع موازين القوى في الاقتصاد والسلاح والتكنولوجيا هي عملية جارية منذ عقود وجاءت حرب روسيا وأوكرانيا لتكشف عنها وتسرح خطاها.