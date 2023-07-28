الجمعة 28 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالحليم قنديل: العلاقات المصرية الروسية قديمة.. والدليل مشروع السد العالى

الكاتب الصحفى عبد
الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل

كشف الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، عن تفاصيل القمة الروسية الأفريقية، التي عقدت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال “السيسي”، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إن القمة الحالية مهمة للغاية، والعلاقات المصرية الروسية قديمة وقوية، وأكبر دليل هو مشروع السد العالى الذي عد من أعظم المشروعات التي شهدتها مصر.

وأضاف أن فكرة التحول إلى عالم متعدد الأقطاب ليست وليدة الحرب الروسية الأوكرانية، متابعاً:"سعى الدول الكبرى للبحث عن مصالحها في افريقيا سعى قديم".

وأشار إلى أن هناك إعادة توزيع موازين القوى في الاقتصاد والسلاح والتكنولوجيا هي عملية جارية منذ عقود وجاءت حرب روسيا وأوكرانيا لتكشف عنها وتسرح خطاها.

مواد متعلقة

وليد الخشاب: الفكاهة وسيلة للتغلب على الصعاب في مصر

ناقد فني: ثنائية فؤاد المهندس وشويكار لها تجليات كثيرة ومهمة

أسامة ربيع: قناة السويس قادرة على استقبال 120 سفينة يومياً

صفاء النجار: مهرجان المسرح استحدث ورش مجانية لكل الرواد

صفاء النجار: مهرجان المسرح ينطلق بـ40 عرضًا مسرحيًا

متحدث الحكومة: فترة انقطاع الكهرباء ستكون معلومة بالساعة

أستاذ علاقات دولية: إفريقيا أصبحت منطقة مهمة فى عقل روسيا

تفاصيل بطولة البادل بمهرجان العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الآن نتيجة ثالثة ثانوي أزهر 2023| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. رابط الوزارة للاستعلام والخطوات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023.. بوابة الأزهر الإلكترونية

مدرب الزمالك يكشف موعد تجديد عقد أحمد فتوح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

خالد عكاشة

التصدع الإسرائيلى.. ومآلات الصورة الزاهية

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟