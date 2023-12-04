انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بالأقصر (صور)

انطلقت أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بـالأقصر،اليوم الإثنين، تحت إشراف الدكتور الأمير عبدالرازق مدير إدارة أرمنت البيطرية.

وتشكلت لجنة برئاسة الدكتورة أفكار يسري رئيس وحدة الرزيقات البيطرية لتحصين الحيوانات القابلة للإصابة ومتابعة الوضع الوبائي بالقري والنجوع التابعة للوحدة.

وانطلقت الحملة برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وبإشراف من اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبتوجيهات الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر.

كما انطلقت لجان التحصين الأخري بمراكز اسنا، القرنة، الطود، الزينية، الأقصر.

وتمت عملية التحصين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر المربين وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

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