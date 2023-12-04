مصرية 100%.. "العربية للتصنيع" تعرض منتجاتها الحديثة فى معرض إيديكس (فيديو)

كشف اللواء ضياء عبدالفتاح، رئيس قطاع التسويق في الهيئة العربية للتصنيع، تاريخ وأنشطة الهيئة التي تأسست عام 1975 بمشاركة أربع دول عربية هى مصر والسعودية وقطر والإمارات.

وأوضح في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الهيئة تمتلك 14 مصنعًا وتعمل في مجالات متنوعة تشمل الطائرات والذخائر والصواريخ والمعدات الإشارية والعربات المدرعة، وتتمتع ببنية تحتية تكنولوجية وتصنيعية وبشرية على أعلى مستوى.

وأكد "عبدالفتاح" أن الهيئة قامت بإدخال منتجات جديدة لأول مرة وعرضتها في معرض إيديكس في نسخته الثالثة، ونالت إعجاب الشركات العالمية المشاركة في المعرض، ومن بين هذه المنتجات الذخائر الجوية التي تصنع في مصر بتصميم مصري 100%، وتتميز بقدرتها على اختراق التحصينات الخرسانية حتى 180 سم، وتزن ما بين 500 إلى 2000 رطل.

وأشار إلى أن هذه الذخائر كانت تستورد من الخارج سابقًا، ولكن الآن تم توفير الكثير من العملة الأجنبية بتصنيعها محليًا.