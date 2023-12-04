الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

70 عامًا على إنشائه.. وزيرة الثقافة تشهد احتفالية نادى القصة وتكرم الفائزين بمسابقاته

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفالية نادي القصة  بالذكرى الـ 70 على إنشائه، وقامت بتكريم الفائزين بجوائز الرواية المخطوطة والقصة القصيرة.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن الوزارة تحرص على التعاون مع نادي القصة من أجل خروج أنشطته ومسابقاته بالصورة التي تليق بتاريخه العريق والممتد عبر سبعة عقود، استطاع خلالها أن يجمع قامات مصر في الأدب والفكر والثقافة، وكان بمثابة منصة للمبدعين والموهوبين.

وقامت وزيرة الثقافة بتكريم الفائزين، حيث فاز بجوائز القصة على الشامي عن قصة "ناني"، هبة الله محمد عن قصة "سائر بلا أجنحة وآثام"، رحاب فاروق عمر عن قصة "تخاطر"، محمد عبدالحميد إبراهيم عن قصة "ذكرى"، ومحمد فوزي عفيفي عن قصة "جاثوم".

وفاز بجوائز الرواية المخطوطة "دورة كمال رحيم"، محمد عباس داود عن روايته "رسول تاكمس"، و عبدالرحيم درويش عن روايته "أسرار بيت العنكبوت".

كما تضمن الحفل تكريم عددا من رموز العمل الثقافي، ممن دعموا النادي خلال السنوات الماضية وهم: الكاتب محمد سلماوي، الدكتور محمد الباز، اسم الراحل الروائي الدكتور كمال رحيم، محمد قطب، نبيل عبدالحميد، والدكتورة هدى وصفى.

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قبل إعلانها رسميًا.. ننشر أسماء الفائزين بجائزة نادي القصة في أسيوط

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