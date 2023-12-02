السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نادي القصة ينظم احتفالية كبرى لتكريم عدة رموز.. الإثنين

نادي القصة
نادي القصة

ينظم نادي القصة احتفالية كبرى مساء الاثنين المقبل، 4 ديسمبر، في ذكرى ميلاده السبعين، وذلك في مقره الجديد 18 شارع مجلس الأمة "مجلس الشعب" بلاظوغلي.

وسوف يجري خلال الحفل توزيع جوائز مسابقة النادي لعام 2024 على الفائزين في مجالي الرواية المطبوعة والقصة القصيرة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. 

والفائزون هم:

في القصة القصيرة:

١- القاص علي الشامي  عن قصة "ناني".

٢-القاصة هبة الله محمد عن قصة "سائر بلا اجنحة وآثام"

٣- القاصة رحاب فاروق عمر عن قصة " تخاطر " 

٤- القاص محمد عبد الحميد ابراهيم عن قصة "ذكرى". 

٥ - القاص محمد فوزي عفيفي  عن قصة "جاثوم".

أما في  مسابقة الرواية المخطوطة "دورة كمال رحيم " فقد تم حجب الجائزة الأولى 
-أما  الجائزة الثانية فقد فاز بها الروائي محمد عباس داود عن روايته " رسول تاكمس". 

والجائزة الثالثة للروائي عبد الرحيم درويش عن روايته "  أسرار بيت العنكبوت ". 

كما تشهد الاحتفالية تكريم رموز المشهد الثقافي الذين دعموا النادي ماديا ومعنويا خلال سنوات محنته وهم:

الكاتب الكبير محمد سلماوي

الإعلامي الكبير دكتور محمد الباز

اسم الراحل الروائى الكبير د. كمال رحيم

الكاتب الكبير محمد قطب

الكاتب الكبير نبيل عبدالحميد

الدكتورة هدى وصفى.

وفي مستهل الاحتفالية يلقي السيناريست الكبير  محمد السيد عيد رئيس النادي كلمة يتناول خلالها الظروف التي احاطت بتأسيس النادي كأول منتدى ثقافي مدني عربي على أيدي الكبار يوسف السباعي، إحسان عبد القدوس، نجيب محفوظ، طه حسين، محمود تيمور، عبد الحميد جودة السحار، توفيق الحكيم، وغيرهم، ومراحل تطور النادي كأحد اهم مراكز إشعاع الثقافة التنويرية في مصر والعالم العربي.

كما يلقي الكاتب الكبير محمد عبد الحافظ ناصف سكرتير عام النادي كلمة يتناول فيها سنوات المحنة التي عانى منها النادي وكيف تمكن من اجتيازها والرموز التي ساعدت النادي في استرداد عنفوانه الثقافي.

ويلقي الناقد الكبير  أحمد عبد الرازق ابو العلا رئيس لجنة المسابقات  كلمة حول مسابقة هذا العام، وكيف تغلب النادي على الصعوبات التي أدت إلى توقف تنظيمها منذ عدة سنوات.

نادي القصة محمد الباز يوسف السباعي

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