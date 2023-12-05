فودة: الدولة المصرية لديها سرعة فى متطلبات التغيرات المناخية

شدد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة السريعة مع متطلبات التغيرات المناخية ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تحت رعايته والتي أصدر رئيس مجلس وزراء مصر قرارا بشأن تنظيمها سنويا، بصورة دورية، والتي نفذت بإشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تمت الدورة الأولى منها خلال العام الماضي والدورة الثانية تمت خلال هذا العام 2023 والتي أحدثت حراكا مجتمعيا هائلا وتفاعلا بين كافة أجهزة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه نتج عن تلك المبادرة للمشروعات الخضراء الذكية تقديم الآلاف من المشروعات والأفكار في بيئة تنافسية ذكية خلقت وأسست لبنك معلومات وقاعدة بيانات متكاملة لكافة أفكار المشروعات التي تتعامل مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في إطار معلوماتي ذكي يستخدم لغة تكنولوجيا العصر.

فوز شرم الشيخ بالمركز الأول كمركز الصمود



ولفت المحافظ إلى أنه من أهم نتائج وانعكاسات الاستضافة النجاح لمدينة شرم الشيخ المؤتمر المناخ العام الماضي كوب 27 أعلنت الأمم المتحدة مدينة شرم الشيخ كمدينة خضراء ذكية، كما أعلنت فوز شرم الشيخ بالمركز الأول كمركز الصمود والقدرة على مقاومة الكوارث والتغييرات المناخية على مستوى قارة أفريقيا..



تبع ذلك فوز شرم الشيخ بالمركز الأول في مسابقة أفضل مدينة سياحية عربية وأفضل مدينة عربية في تنظيم حدث سياحي، لافتا لتكريمه شخصيا كأفضل مسؤول حكومي عربي.



وفي ختام كلمته هنأ محافظ جنوب سيناء دبي على حسن التنظيم النسخة الحالية من مؤتمر المناخ كوب 28 معربا عن ثقته الكاملة من تحقيقها النجاح الباهر.



جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فعالية بعنوان "مشاركة المرأة في العمل المناخي"التي نظمتها اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر، مساعد الوزيرة للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة، وبمشاركة عدد من الحضور، ضمن فعاليات نار مؤتمر تغير المناخ كوب 28 بدبي بالإمارات العربية المتحدة.