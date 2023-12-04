الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم بيئية: كلمة الرئيس السيسى فى مؤتمر المناخ cop 28 كانت وافية وشاملة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق د.وحيد إمام، أستاذ العلوم البيئية بجامعة عين شمس، على كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28"، قائلًا: "إن كلمة الرئيس السيسي كانت وافية وشاملة كل الإنجازات التي تمت خلال انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عقد في شرم الشيخ نوفمبر الماضي والذي كانت ترأسه مصر، وبالتالي كان من المهم جدًا أن يستعرض الرئيس كل هذه النقاط الذي سيتم البناء عليها في المؤتمر الـcop 28".

أضاف وحيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن الإخوة في الإمارات كانوا مشتركين معنا من بعد انتهاء مؤتمر cop27 إلى انعقاد مؤتمر cop28، واستلام الرئاسة الموجودة في كافة مناحي المناقشات الخاصة بالنقاط التي أشار إليها الرئيس السيسي. 

أوضح أن أهم هذه النقاط تتمثل في انشاء صندوق "الخسائر والأضرار" وكان لأول مرة يتم إدراجه في مؤتمر cop27، وكان من المتوقع أن آليته تتم مناقشتها خلال التسعة أشهر الماضية. 

وأشار إلى أن مصر نجحت من خلال جهودها الدبلوماسية، أن تدخل هذه الآليات وتجد طريقة لتفعيلها خلال مؤتمر cop28.

COP 28 COP27 مؤتمر المناخ كلمة السيسي إتفاقيات تغير المناخ

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