الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تشارك فى أول مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى بمؤتمر المناخ COP28

ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتى تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المقام بمدينة أكسبو دبى، بحضور عدد من الوزراء، ونواب الوزراء ورؤساء عدد من الوفود.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية عقد هذه الجلسة الهامة التى تعد أحد توصيات مؤتمر المناخ COP27 الذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ، حيث تنبع أهمية الجلسة فى أن قضية العمل على تحقيق انتقال عادل يعتبر من صميم الالتزامات العالمية بشأن المناخ. فاتفاق باريس بشأن تغير المناخ يقرّ بـ"ضرورة تحقيق تحول عادل للقوى العاملة وإيجاد العمل الكريم والوظائف اللائقة"، حيث تحتاج بعض المناطق والبلدان التي ستواجه صعوبات في التعامل مع تلك التغيرات لدعم عمليات  الانتقال العادل لديها.

د. ياسمين فؤاد: الانتقال العادل له تأثيرات اقتصادية واجتماعية

وقد أشارت إلى أن الانتقال العادل يعد عنصرًا حاسمًا يساهم فى دفع مفاوضات المناخ إلى الأمام، ليس فقط للبناء على ضريبة السلع والخدمات ولكن أيضًا للتنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا الحالية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه باتفاق الجميع على الهدف العالمي الجماعي الجديد لعام 2050، فإن مسارات الوصول إلى المستويات المطلوبة للتخفيف والتكيف ستتطلب تغييرًا كبيرًا في نموذجنا التنموي، ولهذا  التغيير تأثيرات اجتماعية واقتصادية ليس فقط على الأفراد والقوى العاملة ولكن أيضًا له تأثيرات على الممتلكات.

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ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى ضرورة الأخذ فى الاعتبار أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تنناسب مع التحول الذى سيحدث، كما لابد من الأخذ فى الاعتبار الآثار الاجتماعية التى قد تنجم عن هذا التحول، مُشيرةً إلى ضرورة إجراء مزيد من المناقشات حول القطاعات والإجراءات والسياسات في السنوات القادمة.

وزيرة البيئة أول مائدة مستديرة COP28 بمؤتمر المناخ COP28 البيئة

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