غرس 155 شجرة مثمرة وزينة لتجميل مدينة زفتى بالغربية

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عن بدء عملية غرس 155 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز وبجوار المدينة، وذلك ضمن جهود التجميل والتشجير ورفع المظهر الجمالي للمنطقة.

وأكد “فايد” في تصريحات له، أن هذه الأعمال تأتي في إطارالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعكس جهود الدولة لزيادة المساحات الخضراء في ضوء التحديات المناخية الحالية.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين المناظر الطبيعية وتجميل المنطقة بالأشجار المثمرة والزينة، مما يسهم في خلق بيئة صحية وجمالية للمواطنين. وستوفر الأشجار المثمرة أيضًا فوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من خلال إنتاج المحاصيل الزراعية.

وشدد “فايد” على أهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وأن جهود الزراعة والتشجير تلعب دورًا هامًا في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية للمجتمع.

يأتي هذا الإعلان في إطار استمرار جهود الحكومة المصرية لتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي ومكافحة التصحر والتغير المناخي، ومن المتوقع أن تستمر حملات التجميل والتشجير في مركز ومدينة زفتي ومحافظة الغربية، بهدف إحداث تحسينات بصرية وبيئية مستدامة في المنطقة وتعزيز جمالياتها.