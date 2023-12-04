الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرس 155 شجرة مثمرة وزينة لتجميل مدينة زفتى بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلن إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عن بدء عملية غرس 155 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز وبجوار المدينة، وذلك ضمن جهود التجميل والتشجير ورفع المظهر الجمالي للمنطقة.

وأكد “فايد” في تصريحات له، أن هذه الأعمال تأتي في إطارالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعكس جهود الدولة لزيادة المساحات الخضراء في ضوء التحديات المناخية الحالية.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين المناظر الطبيعية وتجميل المنطقة بالأشجار المثمرة والزينة، مما يسهم في خلق بيئة صحية وجمالية للمواطنين. وستوفر الأشجار المثمرة أيضًا فوائد اقتصادية للمجتمع المحلي من خلال إنتاج المحاصيل الزراعية.

وشدد “فايد” على أهمية التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وأن جهود الزراعة والتشجير تلعب دورًا هامًا في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية للمجتمع.

يأتي هذا الإعلان في إطار استمرار جهود الحكومة المصرية لتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، التي تهدف إلى تحقيق التوازن البيئي ومكافحة التصحر والتغير المناخي، ومن المتوقع أن تستمر حملات التجميل والتشجير في مركز ومدينة زفتي ومحافظة الغربية، بهدف إحداث تحسينات بصرية وبيئية مستدامة في المنطقة وتعزيز جمالياتها.

رئيس مركز ومدينة زفتي يشرع في غرس 155 شجرة مثمرة وزينة لتجميل المنطقة رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية جهود التجميل والتشجير جهود الزراعة والتشجير جهود الحكومة المصرية إحداث تحسينات بصرية وبيئية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع بدء أعمال رصف وتطوير شارع ترعة الشيتى

"تعليم الغربية" يشارك في افتتاح ورشة لتعزيز شراكات وروابط العمل

الغربية تحتفل باليوم العالمى لـ “قادرون باختلاف” فى نادى ظباط الشرطة

محافظ الغربية يتابع جاهزية القطاعات لمجابهة الأزمات والكوارث

إزالة 39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفتي بناء في الغربية

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 60 جوال دقيق مدعم في الغربية

محافظ الغربية يؤكد التوسع فى مشاريع الرصف والطرق لتخفيف الازدحام المرورى

محافظ الغربية يستكمل جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقار الانتخابية بمركز زفتى

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

وفاء عامر تنعى زوج شقيقتها: “برجاء الدعاء”

بعد إخلاء سبيله.. تفاصيل التحقيقات مع حسين الشحات فى سب لاعب بيراميدز

"التعليم": إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة