الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 180 طنًا من القمامة خلال حملة موسعة بقرى مركز كفر الزيات

نظافة
نظافة

قامت إدارة مركز ومدينة كفر الزيات، برئاسة المحاسب عادل داود، بحملة نظافة شاملة شملت رفع 180 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق الفرعية التي تربط المداخل والقرى المحيطة بالمدينة، شاركت في الحملة معدات الوحدة المحلية لضمان تنفيذها بشكل فعال.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن الهدف من الحملة كان رفع مستوى النظافة في القرى وتحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، تم تنفيذ عمليات رفع القمامة والمخلفات بشكل مكثف، مما ساهم في تحسين المظهر العام للمنطقة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للسكان.

وأشار الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إلى أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الرملية ومخلفات البناء في جميع المراكز والمدن. يهدف ذلك إلى تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين. وأكد أن الحملات المستمرة تعكس التزام السلطات بتحسين جودة الحياة والبيئة للمقيمين في المنطقة.

ويعد رفع القمامة وتحسين البيئة جزءًا من الجهود الرامية إلى تطوير المدن والمراكز وتحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر هذه الحملة مبادرة هامة لتعزيز النظافة العامة وتحسين المظهر العام للمدينة والقرى المحيطة بها.

وفي الختام، تعكس حملة رفع القمامة وتحسين البيئة في مركز ومدينة كفر الزيات التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المنطقة. وتعد هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق بيئة مستدامة ومريحة للجميع.

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