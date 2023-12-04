الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع بدء أعمال رصف وتطوير شارع ترعة الشيتي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد طارق رحمي  محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في جميع الأحياء والمدن لإضفاء  المنظر الحضاري والجمالي  وتيسير حركة المواطنين، مشددا على تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

الرصف والتطوير ليلا ونهارا بالغربية

جاء ذلك خلال متابعة بدء أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة الشيتي بطول 800م2 وعرض 18م2
وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

محافظ الغربية يتابع بدء أعمال رصف وتطوير شارع ترعة الشيتي محافظ الغربية المنظر الحضاري والجمالي قطاع الرصف وصيانة الطرق توقيتاتها المحددة بالتنسيق وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل بدء أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة الشيتي

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