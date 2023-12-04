محافظ الغربية يستعرض جهود حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، بديوان عام المحافظة، الاجتماع الدوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لبحث الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أي معوقات.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد، النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب، النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، ممثلون عن جامعة طنطا، ممثلون عن رجال الأعمال الفاعلين بالمحافظة، ممثلون عن جمعية المستثمرين بالغربية، ممثلون عن التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، ممثلون عن القيادات المجتمعية بالغربية، ممثلون عن الغرف الصناعية والتجارية وممثلون عن الجمعيات الأهلية.

وفي بداية الاجتماع، رحب محافظ الغربية بالحضور، مؤكدا أهمية توعية رجال الأعمال وأصحاب المصانع والعمال بأهمية المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

واستعرض المحافظ جهود توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات و"البروشورات" التي تقوم المحافظة بتوزيعها خلال حملتها التوعوية للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة جاء لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي له دور حيوي في المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية للمحافظة، من خلال مقوماتها وميزاتها المتفردة، والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، إلى جانب دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة، وجذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية، من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية، وأكد المحافظ تجديد تشكيل المجلس ليضم أكبر عدد من رجال الأعمال بالمحافظة.

واختتم الاجتماع بمناقشة الإمكانات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، بالإضافة إلى أهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة والميزات التنافسية في المحافظة إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلا عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.

الجدير بالذكر أن محافظة الغربية تضم عدد 23 قرية منتجة ومتخصصة في صناعات متعددة يعمل جميع سكانها بتلك الحرف والصناعات، وتسعى المحافظة أن تتوسع هذه القرى في صناعاتها لتشمل القرى المجاورة.