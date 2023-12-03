الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع جاهزية القطاعات لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظة الغربية
محافظة الغربية

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والإسعاف والري، لمراجعة موقف القطاعات ومدى استعدادها لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أية أزمة أو كارثة قد تحدث. يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

المحافظ يستعرض  موقف محطات مياه الشرب

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات الري، والمستشفيات ونقاط ووحدات ومراكز الإسعاف لمواجهة الأزمات والكوارث واستعدادات كل جهة ومهامها والأدوار المنوطة بها، وسبل تعزيز التنسيق بين كل الجهات لتنفيذ الخطط التي تم الاتفاق على تطبيقها والتدريب عليها في مجابهة الأزمات المحتملة والإمكانات المتاحة، ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها، ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه، من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كل الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.

محافظ الغربية استعداد أجهزة المحافظة لإدارة الأزمات والكوارث والصرف الصحي ومحطات الري والمستشفيات مجابهة الأزمات المحتملة

مواد متعلقة

إزالة 39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفتي بناء في الغربية

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 60 جوال دقيق مدعم في الغربية

محافظ الغربية يؤكد التوسع فى مشاريع الرصف والطرق لتخفيف الازدحام المرورى

محافظ الغربية يستكمل جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقار الانتخابية بمركز زفتى

طلعت عبدالقوي: ما تم في مصر خلال آخر 9 سنوات إعجاز

حملة المرشح الرئاسي السيسي بالغربية تشارك فى مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن

"أزهر الغربية": نثق في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة

وكيل "تعليم الغربية" يتابع تجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": طائرات مسيرة تستهدف سفينة لنقل البضائع فى البحر الأحمر

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 ديسمبر.. وموعد انتهاء الأزمة الحالية

عاجل.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية.. استبعاد سليم وعبدالقادر

تعرف على موعد شهر رمضان 2024.. وعبارات تهنئة بقدومه

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح