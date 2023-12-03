محافظ الغربية يتابع جاهزية القطاعات لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والإسعاف والري، لمراجعة موقف القطاعات ومدى استعدادها لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أية أزمة أو كارثة قد تحدث. يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

المحافظ يستعرض موقف محطات مياه الشرب

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ موقف محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات الري، والمستشفيات ونقاط ووحدات ومراكز الإسعاف لمواجهة الأزمات والكوارث واستعدادات كل جهة ومهامها والأدوار المنوطة بها، وسبل تعزيز التنسيق بين كل الجهات لتنفيذ الخطط التي تم الاتفاق على تطبيقها والتدريب عليها في مجابهة الأزمات المحتملة والإمكانات المتاحة، ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها، ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه، من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كل الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث.