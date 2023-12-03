إزالة 39 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفتي بناء في الغربية

تواصل الجهات التنفيذية في الغربية، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية في كل المراكز والمدن، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، وعلى مدار الساعة، يتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

إزالة 39 حالة تعدٍ

وتمكنت تلك الحملات من إزالة 39 حالة تعدٍ على مساحة 22 سهمًا و19 قيراطًا و7 أفدنة، وإزالة حالتيِّ مخالفات للبناء على مساحة 150م 2، خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكل قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تحويل 39 متعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

ويتابع محافظ الغربية، الحملات عن كثب عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات على الاراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.