الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يؤكد التوسع فى مشاريع الرصف والطرق لتخفيف الازدحام المرورى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، بهدف تخفيض التكدسات المرورية وتحسين الحالة المرورية في المحافظة، خاصة في المناطق التي تعاني من كثافة سكانية وازدحام مروري عالٍ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية أعمال الرصف النهائية على محور قناة طنطا الملاحية، والذي يعتبر محورًا مروريًا جديدًا بطول 4 كيلومترات وعرض 11 مترًا، يتم إنشاء هذا المحور بدءًا من كوبري شنودة وحتى كوبري نفيا، ويهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي.

تنفيذ الأعمال بمداخل مزلقان قناة طنطا الملاحية قد بلغ 92%

أشار المحافظ إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف في مداخل مزلقان قناة طنطا الملاحية قد بلغت 92٪، مما يعكس التقدم المحرز في المشروع، ويعمل هذا الطريق على تحقيق تدفق مروري سلس وتخفيف الضغط على الطريق الرئيسي، الذي يربط بين القاهرة والإسكندرية.

وأكد المحافظ أهمية متابعة الأعمال المنفذة على أرض الواقع والتأكد من حجم التقدم في مشاريع الرصف والطرق في المحافظة. ودعا أيضًا إلى تكثيف الجهود لزيادة نسب التنفيذ وإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، بهدف تسهيل حركة النقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

وأضاف "رحمي": تأتي هذه الجهود في إطار التركيز الشامل على تحسين البنية التحتية للمحافظة، ومعالجة مشكلة الازدحام المروري، ويهدف التوسع في مشاريع الرصف والطرق إلى توفير طرق سلسة وآمنة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في المحافظة بشكل عام.

التزام المحافظة بتنفيذ مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة

ويؤكد محافظ الغربية التزام المحافظة بتنفيذ مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة، وذلك لتحسين الحالة المرورية وتخفيف الازدحام المروري في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ويعتبر مشروع محور قناة طنطا الملاحية أحد الأمثلة البارزة لهذه الجهود، حيث يتم تنفيذه بنسبة تنفيذ عالية، ويتوقع أن يسهم في تحقيق تحسن ملحوظ في حركة المرور وتخفيف الضغط على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

وأوضح أن جهود توسيع مشاريع الرصف والطرق في الغربية لا تقتصر فقط على محور قناة طنطا الملاحية، بل تمتد أيضًا إلى عدة مناطق أخرى في المحافظة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين البنية التحتية وتوفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الشاملة في المنطقة.

 

محافظ الغربية تحسين الحالة المرورية في المحافظة نسبة تنفيذ أعمال الرصف المناطق التي تعاني من كثافة سكانية متابعة المحافظ لأعمال الرصف النهائية على محور قناة طنطا الملاحية

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