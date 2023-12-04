هل يعاقب هالاند؟.. الاتحاد الإنجليزي يتهم مان سيتي بسوء سلوك لاعبيه

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الاثنين، توجيه تهمة لـ مانشستر سيتي، بانتهاك قواعده، خلال مباراة الفريق أمام توتنهام في بطولة الدوري “بريميرليج”.

وتعادل مانشستر سيتي مع ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف لمثلهما، أمس الأحد، في قمة الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”.

وأبدى لاعبو مانشستر سيتي اعتراضًا كبيرًا على الحكم سيمون هوبر، بعد احتسابه خطأ لصالح إيرلينج هالاند، وعدم منحهم أفضلية الاستمرار في اللعب بعد وصول الكرة لـ جاك جريليش الذي كان في موضع انفراد بمرمى توتنهام.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الإنجليزي بعد ظهر يوم الاثنين: "تم اتهام مانشستر سيتي بانتهاك قاعدة الاتحاد الإنجليزي E20.1 بعد أن أحاط لاعبوه بحكم المباراة خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبر يوم الأحد 3 ديسمبر 2023".

وأضاف:"يُزعم أنه خلال الدقيقة 94 من المباراة، فشل النادي في ضمان عدم تصرف لاعبيه بطريقة غير لائقة".

وزاد:"أمام مانشستر سيتي حتى الخميس 7 ديسمبر 2023 للرد على الاتهام".

وكان من المتوقع أيضًا أن يجد إيرلينج هالاند نفسه في مشكلة مع الاتحاد، بعد أن علق على الحادث المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

وعلق مهاجم مانشستر سيتي، الذي كان محور الجدل، قائلًا: "ما هذا بحق الجحيم" على منشور يعرض إعادة للحادث، لكن الاتحاد الإنجليزي لم يوجه له أي تهمة، ولن يعاقبه بسبب هذا المنشور.