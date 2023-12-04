مودرن فيوتشر يحسم الجدل بشأن مصير عمر كمال عبدالواحد

حسم هيثم عرابي، المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر، الجدل المثأر حاليًا بشأن مصير نجم الفريق عمرو كمال عبد الواحد من الاستمرار من عدمه.

وقال عرابي، في تصريحات إذاعية، الإثنين:" شهر يناير لم يأت بعد، مازال أمامنا الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب لجميع الطرفين".

أضاف:"مصلحة النادي ستكون رقم واحد عند اتخاذنا القرار سواء ببقاء اللاعب أو رحيله، بالفعل نمتلك عروض من الأهلي والزمالك، لكن لم نحسم الأمور حتى الآن".

وواصل:" الملف برمته في يد الدكتور وليد دعبس رئيس النادي، فهو الذي يتولى الموضوع بشكل مباشر، خاصة إن رغبة اللاعب الرحيل".

وأتم:" عقب مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في الجولة الثالثة بمرحلة مجموعات كأس الكونفيدرالية، ربما يحدث جديد في ملف رحيل اللاعب".

وارتبط اسم عمرو كمال عبدالواحد، بالانتقال لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال شهر يناير المقبل (فترة الانتقالات الشتوية 2024).

وينتهي عقد عمرو كمال مع مودرن فيوتشر، نهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، دون الرجوع لمسئولو نادي فيوتشر، حسبما تنص لوائح وقوانين فيفا على ذلك.