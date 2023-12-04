الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تلتقى كرم جبر وأحمد جلال وممثلى اتحادات الطلاب بالجامعات

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وعدد من ممثلي اتحادات الطلاب من مختلف جامعات مصر، ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

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وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات، أهمها الاستماع لوجهات نظر متنوعة في القضايا المختلفة ومناقشة كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، بهدف صياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطنين والشباب في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

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تنسيقية الأحزاب ترصد تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

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عضو تنسيقية الأحزاب: المصريون بالخارج عبّروا عن انتمائهم للوطن بمشاركتهم الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية


جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكل الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كرم جبر لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير المالية جامعات مصر

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