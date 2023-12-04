الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال فعاليات معرض إيدكس 2023

رئيس "العربية للتصنيع" تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات بالصناعات الدفاعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وضعت الهيئة العربية للتصنيع هدفًا واضحًا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية إيدكس EDEX 2023 يتمثل في تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع  كبري المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض، إن الهيئة تستهدف التوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وتقديرا لمكانة مصر الإقليمية والدولية، حرصت العديد من الوفود الرسمية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ومنها زيارات كل من وزير دفاع الكونغو، ووزير دفاع بوركينا فاسو ورئيس أركان الجيش الزيمبابوي 


ورئيس أركان الجيش بدولة قطر، ورئيس أركان  الجيش بجمهورية اليمن ووفد عسكري باكستاني رفيع المستوي الذين أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات  بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية.

وتفقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع جناح شركة زيد العالمية العمانية،مؤكدا اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع شركة زيد العالمية في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

كما تم إجراء مباحثات وتوقيع اتفاق مع شركة Square Tech لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي.

وفي إطار تعزيز فرص الإستثمار تم بحث التعاون مع شركة إيدج الإماراتية التابعة لمجلس توازن الإماراتية.

العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع EDEX مهندس مختار عبد اللطيف كبري المؤسسات

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