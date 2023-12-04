تجديد حبس 3 متهمين بقتل خفير خصوصي في السلام

أصدر قاضى المعارضات المختص بمحكمة جنح السلام، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي باستمرار حبس 3 متهمين لقتلهم خفير خصوصي رميا بالرصاص في مدينة السلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بمقتل خفير خصوصى، نتيجة إصابته بطلق نارى، وإصابة شقيقه إثر مشاجرة مع خفراء خصوصيين، أطلقوا عليهم النيران لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات أن 3 خفراء خصوصيين، وراء ارتكاب الواقعة وبحوزة أحدهم "سلاح" وبمواجهتهم،اعترفوا فى التحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "تم ضبطهم") لذات الخلافات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.