غدا.. تسليم 300 مركب صيد لصغار الصيادين باربع محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشهد محافظة الاقصر، غدا الثلاثاء، اكبر حدث تنموي من نوعه فى مجال التمكين الاقتصادي للشرائح الاولى بالرعاية حيث تقوم الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر وقيادات مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي وبالتعاون مع المهندس للتامين والمهندس لتامينات الحياة بتسليم 300 مركب صيد لعدد 300 من صغار الصيادين من محافظات الاقصر وقنا واسوان والوادي الجديد 300 مركب صيد مجهزة.



وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، ان احتفالية التسليم سوف تتم باحد مراسى مدينة الاقصر صباح غد ويتبع الاحتفالية استعراض للصيادين بمراكبهم، لافتا الى ان تنظيم الحدث التنموي هو الاكبر من نوعه بالاقصر حيث سيتم تسليم 300 من صغار الصيادين 300 مركب صيد، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الخير وبالتنسيق الكامل مع المحافظين.

وأضاف أن هذه الاحتفالية سوف يتبعها استعراض كرنفالي للصيادين بمراكبهم فى عرض النيل بحضور ضيوف الاقصر.



واشار عبدالفتاح الى ان اختيار مشروع مراكب الصيد تم تنفيذه لكي يتناسب مع مهارات وطبيعة النشاط الاقتصادي الأكثر انتشارا للمستفيدين وكونهم يعيشون فى قرى شاطئية لنهر النيل او يوجد مجري مائى متاح به الصيد.

وأكد انه تم اختيار المستفيدين لتسليمهم المراكب من محترفي الصيد ممن لا يمتلكون مراكب ويعولون أسر كبيرة وليس لهم مصدر دخل آخر غير حرفة الصيد.



وأشار عبدالفتاح إلى أن المبادرة تستهدف تطوير مهنة الصيد من خلال التدريب، وأن الصياد لا يتحمل تكاليف المركب الجديد أو أدوات الصيد، كما يجري تدريبه وتأهيله ومراعاة كل القواعد الخاصة بالصيد مثل الصيد الجائر أو استخدام أي أدوات خارجة عن الإطار القانوني حتى لا يحدث إفساد أو إهمال للثروة السمكية.



