الإثنين 04 ديسمبر 2023
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الأنبا زوسيما يترأس نهضة تذكار استشهاد القديس فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين

جريدة الدستور

صلى نيافة  الأنبا زوسيما رفع بخور عشية في النهضة الروحية المُقامة لتذكار استشهاد القديس العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بكنيسته الأثرية بدير الميمون.


واستقبل شعب الكنيسة مع الشمامسة وكهنة الكنيسة نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما ومعه جزء من رفات الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين، لوضعه في كنيسته الأثرية بدير الميمون ليكون سبب بركة لكل شعب الكنيسة وكل الزائرين للمكان.


وخلال صلوات رفع بخور العشية قام نيافته بمشاركة الأباء الكهنة بتطييب رفات الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين وعمل التمجيد والزفة وسط فرحة كل شعب الكنيسة الحاضرين.

الأنبا زوسيما النهضة الروحية إستشهاد القديس العظيم فيلوباتير مرقوريوس كنيسته الأثرية بدير الميمون الآباء الكهنة

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