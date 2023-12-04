الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يبحث مع اتحاد اليد آخر استعدادات استضافة البطولة الإفريقية

وزير الرياضة يجتمع
وزير الرياضة يجتمع بمجلس إدارة اتحاد اليد

التقى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإثنين، محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد؛ لبحث استعدادات مصر لاستضافة البطولة الإفريقية في نسختها رقم 26 التي تقام خلال الفترة من 17 - 27 يناير المقبل، وكذلك خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الرياضة دعمه المستمر لجميع الاتحادات المصرية من أجل النهوض بالرياضة المصرية، خاصة أن كرة اليد لها شعبية كبيرة داخل مصر، موضحًا أن استضافة مصر للبطولة الإفريقية لكرة اليد للكبار والمؤهلة لكل من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وكذلك بطولة كأس العالم، يعكس مدى أهمية البطولة واهتمام الدولة المصرية بخروجها بالشكل اللائق لرفع مستوى اللاعبين.

أضاف الوزير أنه يعمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد على تخريج جيل جديد من الشباب، ودمج اللاعبين مع مختلف المنتخبات، لاستمرار السيطرة المصرية.

من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بالشكر لوزير الشباب على دعمه الكبير للاتحاد المصري ولرياضة كرة اليد في مصر، مؤكدًا أنه يتم خلال الفترة الحالية توسيع قاعدة الرياضيين في كرة اليد مع العمل على الكشف عن المواهب المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية، من أجل دعم المنتخب الوطني.

أضاف الأمين أن البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر ستقام، كما اعتاد الجميع أن تخرج بالاسم اللائق بالدولة المصرية ومكانتها العالمية.

كما تناول اللقاء خطة مشاركات الاتحاد المصري لليد خلال العام المقبل، حيث تستعد المنتخبات المصرية المختلف للعديد من البطولات ومنها البطولة الإفريقية للناشئين والشباب بتونس، وكذلك البطولة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2015، كأس العالم للناشئات والشابات، البطولة الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في نوفمبر، وكذلك بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة في سبتمبر المقبل، إضافة للعديد من البطولات الأخرى.

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