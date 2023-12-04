الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير عام المحافظة يتفقد جاهزية المقار للانتخابات الرئاسية بالإسماعيلية

جريدة الدستور

أجرى اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لعدد من المقار الانتخابية بحي أول وثان مدينة الإسماعيلية؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و 12 ديسمبر الجاري.

شارك في الجولة كل من محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، ومديري إدارتي شمال وجنوب التعليمية ورئيسي حي أول وثان، ورئيس جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة ومديري المدارس.

واستهل السكرتير العام جولته بتفقد مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية بمساكن البحري شرق الاستاد بحي ثان، ومتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ودهان المقرات الانتخابية من الخارج والبلدورات وتجميل وتطوير محيط المدرسة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين حي ثان وجهاز التجميل والتطوير ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأكد "أنيس" على ضرورة تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة.

هذا إلى جانب ضرورة إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كما وجَّه "أنيس" مديرة المدرسة بإعداد خطة بديلة لأماكن دخول وخروج الناخبين في أوقات الذروة وزيادة الإقبال على العملية الانتخابية.

وتلا ذلك تفقد مدرسة السادات الثانوية بنين، والتي تقع في ميدان السادات تقاطع شارعي المدارس والمستشفى بحي ثان.

وأشار “أنيس” إلى ضرورة تجميل وتزويد المقرات الانتخابية من الداخل بشتلات الزهور؛ من أجل الظهور بالمظهر اللائق والمشرف تجاه العالم.

كما تفقد السكرتير العام مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بحي أول الإسماعيلية، والتي تحتوي على عدد 2 لجنة انتخابية.

وفي نهاية الجولة، تفقد "أنيس" مقر المجلس المحلي بشارع محمد علي حي أول الإسماعيلية، موجهًا رئيس حي أول بضرورة تجهيز المقر، من أجل استقبال اللجنة العليا للفرز، وذلك ضمن عدد من المقرات التي سيتم تجهيزها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

184 مقر انتخابات بالإسماعيلية 

جدير بالذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق  ۹ لجان، القنطرة غرب  ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

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