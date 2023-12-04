الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين لـ19 ديسمبر

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين، لجلسة 19 ديسمبر.

 

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

جنايات القاهرة التنقيب عن الآثار منطقة عابدين قسم شرطة عابدين

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