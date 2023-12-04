تعرف على مشروعات الأنفاق التي نفذتها الدولة على مدار 9 سنوات

بتكلفة 1100 مليار جنيه

قامت وزارة النقل بتوفير اهتمام كبير بمرفق الانفاق من أجل توفير وسائل نقل جماعية نظيفة وآمنة للمواطنين، حيث يتم نقل قرابة من 4.5 مليون راكب يوميا من خلال خطوط مترو الانفاق، فكانت وزارة النقل تملك فى 2014 2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث بإجمالى طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطارات وتنقل 2.5 مليون راكب يوميًا، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال بإجمالي تكلفة 1100 مليار جنيه ليصبح في 2023 (3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT - مونوريل شرق النيل ) بإجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و220 قطار تنقل 5 مليون راكب يوميًا ووصل عدد المشروعات فى قطاع الانفاق لـ27 مشروعًا.

أوضحت الوزارة أن المستهدف والمخطط في 2030: (5 خطوط مترو – قطار كهربائي – 2 خطوط مونوريل – شبكة قطار كهربائي سريع – مترو الاسكندرية – ترام الرمل ) بطول 2700 كم وبعدد 334 محطة و672 قطار و13.5 مليون راكب يوميًا و12 مليون طن بضائع سنويا.

وعملت وزارة النقل منذ 2014 حتى الآن على تطوير منظومة النقل الكهربائى وعلى رأسها تطوير خطوط المترو العاملة فى القاهرة الكبرى، حيث شهدا الخطين الأول والثاني منذ عام 2014 و2023، توريد 62 قطار جديد للخطين الأول والثانى للمترو وإعادة تأهيل 35 قطار بالخط الثانى ومن المخطط تطوير وإعادة تأهيل شامل للخطين تنتهي في 2030.

وتم تنفيذ الخط الثالث للمترو بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة و81 قطار والذى ينقل 1.5 مليون راكب يوميًا، ويجرى تنفيذ الخط الرابع للمترو بطول 46.5 كم وبعدد محطات 41 محطة وقطارات 23 قطار ومن المقرر أن ينقل 1.5 مليون راكب يوميًا.

ويجرى تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة وطاقة نقل 1.5 مليون راكب يوميًا، كما ان مشروع ترام الرمل تم تطويره بطول 13.2 كم وعدد محطات 24 محطة وطاقة نقل 300 الف راكب يوميًا.