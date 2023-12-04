الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم في خلية الجوكر الإرهابية لـ18 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، تأجيل  محاكمة متهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على السلطة واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ خلية الجوكر الإرهابية لجلسة 18 ديسمبر.

كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربين، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، وتحريض المتهم الهارب محمد علي المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

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تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب لدفاعه عن شقيقته لـ19 ديسمبر

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تأجيل محاكمة المتهم بقتل عامل لخلافات بينهما في القاهرة لـ18 ديسمبر

ووجّهت النيابة للمتهمين أيضًا تهمة ترويج أفكار عدائية، الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.

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