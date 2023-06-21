الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 24 متهمًا فى قضية "الجوكر" لـ21 أغسطس

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 24 متهما في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ«خلية الجوكر الإرهابية» لجلسة 21 أغسطس.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين «بينهم هاربون» إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددًا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع «يوتيوب»، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

ووجّهت النيابة للمتهمين أيضًا تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومششخنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.

محكمة جنايات المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 24 متهما تعريض السلم العام خلية الجوكر

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