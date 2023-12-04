الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب لدفاعه عن شقيقته لـ19 ديسمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عاطلين، لجلسة 19 ديسمبر، بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته.

txt

حبس مسن قتل شابا بعدة طعنات في الوايلي

كشفت التحقيقات، عن وقوع مشاجرة بأحد الشوارع، ما أسفر عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات، واستمعت جهات التحقيق لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا على شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جنايات القاهرة عاطلين مشاجرة النيابة العامة جهات التحقيق

مواد متعلقة

الحبس سنتين لـ"مشاكل" المتهم بالاشتراك مع صديقه بإخفاء مسروقات بعد قتل عائلته بالعمرانية

الأكثر قراءة

حبس الفنان المتسبب فى وفاة أشرف عبدالغفور 4 أيام

عقب رحيله.. هذا آخر ما تبقى لـ ريهام عبدالغفور من والدها

اعترافات انجى حمادة.. تستقطب الرجال لمسكنها عبر البث المباشر

انجي حمادة استغلتني.. كروان مشاكل يفجر مفاجأة حول هوية مصور فيديو المطبخ

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

كروان مشاكل: "انجي دفعتلي فلوس عشان أصور معاها فيديو المطبخ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة