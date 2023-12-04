تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب لدفاعه عن شقيقته لـ19 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة عاطلين، لجلسة 19 ديسمبر، بتهمة قتل شاب، بسبب دفاعه عن شقيقته.

كشفت التحقيقات، عن وقوع مشاجرة بأحد الشوارع، ما أسفر عن مقتل شخص، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مقتل شاب نتيجة إصابته بطعنات، واستمعت جهات التحقيق لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجني عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى بسبب التعدى لفظيا على شقيقته أثناء سيرها بالشارع، وبعدها ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.