أمانة التدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر تدشن نموذج محاكاة اللجنة الانتخابية

أعلنت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتور دعاء زهران، عن تدشين نموذج محاكاة اللجنة الانتخابية، وذلك تحت شعار "نحو عملية انتخابية صحيحة"، اليوم الإثنين 4ديسمبر بالمقر الرئيسي للحزب، وتحت رعاية الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.

ضوابط وإجراءات العملية الانتخابية

وأوضحت زهران، أن الهدف من نموذح المحاكاة، وتوضيح الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بتنفيذها أثناء الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها فى الداخل يوم الأحد 10 ديسمبر الجارى، بالإضافة إلى تدريب المواطنين على كيفية اختيار المرشح فى هذه الانتخابات بطريقة صحيحة.

المشاركة الإيجابية واجب وطني

وأضافت أمين أمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، أن المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية هو واجب وطني على كل مواطن مصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وأكدت الدكتورة دعاء زهران، على ضرورة مشاركة المرأة المصرية بكثافة فى هذه الإنتخابات، لأنها تعكس صورة مشرفة، كما أنه تدل على وعي وإدراك المرأة المصرية لواجبها تجاة وطنها.

يذكر أن المستشار حازم بدوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين إلى النزول لأماكن مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم فى الصناديق، حيث إن لكل صوت في الصندوق أثرا فى الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس الهيئة أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب الرياضة، لتوعية وتثقيف المواطنين حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، يعد خطوة هامة نحو الانتخابات المقبلة، ويضمن الحرص علي إتاحة المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر من الدول القليلة التى تدير انتخاباتها هيئة مستقلة بذاتها، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وهي الدولة الوحيدة التى تنظم انتخاباتها تحت إشراف قضائي كامل وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين لشفافية الانتخابات التي ستجري علي بعد أيام معدودة.