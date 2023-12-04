الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الإثنين، اجتماعا للمديرين العموم، بمشاركة الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين المحاسب شريف فاروق، والمهندس عادل ألبير، وبحضور جميع المديرين العموم.

وخلال اللقاء أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فالتصويت حق لكل منتسبي الجامعة، وواجب وطني أما الاختيار فهو حرية مطلقة للجميع.

 تفعيل خدمة الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية

كما أشار رئيس جامعة قناة السويس، إلى أنه سيتم تفعيل خدمة الاستعلام عن مقر اللجان الانتخابية، من خلال الرسائل الصوتية، لافتًا إلى أن المغتربين سيتم عمل لجان لهم للتصويب بالإسماعيلية.

التأمين الصحي الشامل ميزة نسبية لجميع منتسبي الجامعة

كما تطرق "مندور" بالحديث حول تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لمنتسبي الجامعة، مضيفًا أن الانضمام للمنظومة يُمثل ميزة نسبية لموظفي الجامعة، لابد من الاستفادة منها، خاصة مع التطوير الجذري الذي يتم داخل المستشفيات الجامعية، مُعلنًا عن الانتهاء من تجهيز مركز طب الأسرة بالمستشفى الجامعي، لربط جميع منتسبي الجامعة بالمنظومة من خلال هذا المركز، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبًا من مركز الأورام.

وتابع "مندور" أن أماكن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي أصبحت مؤهلة لتقديم خدمات عالية الجودة، وسيتم الانتهاء قريبًا من الدور الأرضي بمبنى العيادات الخارجية، فضلا عن أن الخدمات ستشمل موظفي الجامعة المحالين للمعاش.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهير أبو عيشه، أنه تم الانتهاء من 8 كليات، وجاري تنفيذ الخطة الزمنية لانضمام منتسبي الجامعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببقية الكليات والإدارات.

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