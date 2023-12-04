وزير العمل: تعاون لتنمية مهارات الشباب تماشيًا مع "المعايير العالمية" واحتياجات سوق العمل فى الخارج

التقى وزير العمل حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، صباح اليوم الاثنين، وفدًا من مكتب الاتحاد الأوروبي في مصر، وهيئة التعاون الإيطالي بالقاهرة، لبحث ومناقشة ملفات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع، قام الوفد بزيارة وحدة ما قبل المغادرة، ووحدة تصاريح العمل الملحقة بالوزارة بعد تطويرها إلكترونيا، وأيضا جولة في مركز تدريب الحجاز بمصر الجديدة تحت الإنشاء.

وأكد وزير العمل، حسن شحاتة، خلال اللقاء، أن الوزارة حريصة على التعاون مع كل شركاء العمل والتنمية الدوليين، في جميع الملفات المشتركة، لا سيما التدريب المهني، بهدف رفع كفاءة العمال والشباب، وتحسين مهاراتهم لفتح آفاق عمل وفرص تشغيل جديدة، خاصة في سوق العمل الخارجية، طبقا للمعايير الدولية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية وزارة العمل في مجال التدريب تتلخص في التدريب من أجل التأهيل لسوق العمل، موضحا أن مركز تدريب الحجاز تحت الإنشاء، هو نواة جديدة للتدريب على الربط بين التدرب الفني والمهني واللغات، حيث يضم المركز أقساما للتدريب على 5 لغات أجنبية، وهدفه أيضا تعميم فكرة شهادات مزاولة المهنة وقياس المهارة حسب احتياجات كل دولة، متطرقا إلى تلك التجربة مع الجانب السعودي.

وقال شحاتة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستمرة بشأن تنمية مهارات الشباب حسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وأن ملف التدريب المهني على رأس أولويات الدولة.

وحدة توجيه ما قبل المغادرة

وتفقد الوزير والوفد، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، المُلحقة بمبنى الوزارة القديم 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، التي افتتحها وزير العمل حسن شحاتة في يوليو الماضي بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، لتكون واحدة من أدوات الجمهورية الجديدة، لرعاية وحماية العمال، وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، ولتكون أيضا نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية، حيث إنها تأسست في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" (THAMM)، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة،و يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعم من "الاتحاد الأوروبي"، حيث شهد الوزير والوفد الأوربي أيضا دورة تدريبية توعوية لشباب مصري قبل سفره الى الخارج.

وحسب بيان صحفي عن الوزارة، استمع الوفد الأجنبي من متخصصين عن دور "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج "الملحقة بمبنى"الوزارة"، أيضا، قبل، وبعد تطويرها، وكيف كان يعاني المواطنون من الزحام الشديد، والوقوف خارج "الوحدة" في حرارة الشمس، أو تحت الامطار.. وسرعة تطوير "الوحدة" ليتماشى ذلك التطوير مع ثقافة الجمهورية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل، لاستقبال المواطنين، مشددًا على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وآدمى.

وأشاد الوفد بالتطور الذي شهدته الوحدة.

كما تفقد وزير العمل والوفد الأجنبي المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بميدان الحجاز بمصر الجديدة، بحضور أشرف مرزوق مدير المركز، لبحث سبل التعاون في مجال التدريب المهني من خلال مركز تدريب الحجاز الكائن بمقر "المركز القومي"، وبحث إمكانية "توأمته" مع مراكز تدريب في الاتحاد الأوروبي، لتبادل الخبرات، وحصول المتدرب على شهادة دولية تمكنه من العمل في السوق الخارجي، حيث يقع مركز التدريب هذا على مساحة 1400 متر مربع، وهو الآن تحت الإنشاء، وسوف يقوم بمهامه خلال 6 أشهر في تدريب الشباب على مهن مستقبلية منها: اللغات والتبريد والتكييف، والتفصيل والخياطة، وصيانة الأجهزة المنزلية، والمحمول، والطاقة الشمسية، وضفائر السيارات، وغيرها من المهن المستقبلية..

حضر اللقاء من وزارة العمل: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وأحمد عزاز مدير مديرية القاهرة.. ومن وفد مكتب الاتحاد الأوروبي في مصر‬‎: أن كوفود قائدة فريق الإدماج الاجتماعي والحوكمة، ‎ وبسمة محمد مديرة برنامج الهجرة‬‎ ‎‫، وأحلام فاروق مدير برامج التربية والتعليم الفني‬‎.. ومن أعضاء هيئة التعاون الإيطالي:‬‎ دكتور مارتينو ميلي رئيس هيئة التعاون الإيطالي‬‎، و‎‫نيكول توتشي منسق برنامج EU-MEPEP‬‎، وأورورا ليو قائدة فريق- النوع الاجتماعي والهجرة، وفرانشيسكو دي بونا مستشار البرامج‬‎، ودكتور جاكوب جاتانيلا سكرتير أول علاقات اقتصادية بالسفارة الإيطالية.