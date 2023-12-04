تصدير 118 ألف طن ملح وكلينكير وصودا كاوية ورخام بموانئ المنطقة الاقتصادية

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن الملح وخام الكلينكير والصودا الكاوية وتفريغ رخام بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة "M EDSKY"، القادمة من الإسكندرية لشحن 51 ألف طن من الملح والتصدير إلى كرواتيا.

كما وصل الميناء السفينة LIBERTY ISLAND القادمة من ميناء الأدبية، وذلك لشحن 60 الف طن من خام الكلينكير إلى أسبانيا.

شحن 3 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

على جانب آخر، فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة ENDELO SWAN القادمة من اليونان، لشحن 3 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة NEZHA القادمة من تركيا، لتفريغ 4170 طن رخام بالميناء وسوف تغادر السفينة فور انتهاء عمليات التفريغ إلى دمياط.

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

استقبال السفينة السياحية BOLETTE في ميناء بورسعيد السياحي

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء بورسعيد السياحي التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبل لأول مرة السفينة السياحية BOLETTE، القادمة من الأسكندرية، وعلى متنها 799 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، و620 من طاقم السفينة.

وقد غادر عدد 404 سائح وبحار السفينة صباح اليوم للتوجه إلى مدينة القاهرة لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمدينه والعودة مساء اليوم، وباقي السائحين وطاقم السفينة سيقومون بعمل جولة داخل مدينة بورسعيد للتجول داخل المدينة وزيارة الأماكن السياحية بها.

من المقرر أن تغادر السفينة ميناء بورسعيد فجر الجمعة القادم، مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء ميناء شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن السفينة المملوكة لشركة" بوليت كروز المحدودة" والمشغل "فريد أولسن كروز لاينز، وتعد السفينة واحدة من أجمل السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة، تم بناؤها فى عام 2000 فى إيطاليا، وأخر تجديد فى عام 2023، وتتكون من 10 طوابق وبها 690 كابينة، و6 مطاعم، ولديها أيضا مجموعة من وسائل الراحة والترفية، وتضم مركزا" للياقة البدنية، يشمل صالات رياضية وجاكوزى، وحمامات سباحة،ومحلات تجارية متنوعة.

وقد اتخذت إدارة ميناء غرب بورسعيد جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين فى سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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