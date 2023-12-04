الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بسمة وفتوح أحمد يودعان جثمان أشرف عبدالغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة أشرف عبدالغفور
جنازة أشرف عبدالغفور

وسط حزن شديد من نجوم الفن شاركت الفنانة بسمة في جنازة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، كما حرص الفنان فتوح أحمد على أداء صلاة الجنازة على الراحل والد الفنانة ريهام عبدالغفور من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشيعت جنازة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بطريق الواحات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

وتوفى الفنان أشرف عبدالغفور، مساء أمس الأحد، إثر حادث سير أليم على طريق إسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي، وجرت محاولات إسعافهما، وبمجرد دخول المستشفى لفظ أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة وتوفي عن عمر يناهز الـ81 عامًا.

جنازة أشرف عبدالغفور
جنازة أشرف عبدالغفور
جنازة أشرف عبدالغفور
جنازة أشرف عبدالغفور
اشرف عبدالغفور الراحل أشرف عبدالغفور الفنان الراحل أشرف عبدالغفور مسجد الشرطة بسمة

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