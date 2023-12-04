عمرو الفقى وأحمد السقا فى الصفوف الأولى لمشيعى الفنان أشرف عبدالغفور

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على الوجود في جنازة الفنان القدير أشرف عبدالغفور، التي تشيع عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

جنازة الفنان أشرف عبدالغفور

وكان أول المشيعين عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والفنان أحمد السقا والفنان الدكتور أشرف زكي وإيهاب فهمي بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم والإعلامي عمرو الليثي.

ووصل جثمان الفنان الراحل، قبل قليل، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حزن كبير من الموجودين لتشييع الجنازة من نجوم الفن والأصدقاء.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، مساء اليوم الأحد.

وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء لأسرة الفنان الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعى الفنان أشرف عبدالغفور، من خلال صفحاتهم وحساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام".